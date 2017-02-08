Действие иглорефлексотерапии как общеоздоравливающей методикой

Иглорефлексотерапия как метод лечения известна очень давно. Она является общеоздоравливающей методикой. Воздействуя на биологически активные точки, она помогает организму активизировать собственные ресурсы. Иглоукалывание стимулирует сердечную и мозговую активность, улучшает циркуляцию крови, оказывает успокаивающее действие, укрепляет местный иммунитет.

Её активно применяют для борьбы с лишним весом, дерматологическими заболеваниями, варикозом, геморроем, бесплодием и многими другими. Узнать полный перечень всех показаний и записаться на процедуру можно на сайте http://www.medi-cn.ru/uslugi/iglorefleksoterapiya, плюс узнать полно описание иглорефлексотерапии.

Используют акупунктуру в своей деятельности и ортопеды для лечения бурситов, артритов, остеохондрозов, артрозов, растяжения связок, сколиоза. Метод эффективен при различного рода травмах. При артрозе, например, иглорефлексотерапия помогает справиться с острыми болями. Во время процедуры выделяются некрогормоны, которые стимулируют деятельность организма и способствуют восстановлению повреждённых органов, в том числе и хрящей.

Лечение конечностей с помощью иглоукалывания проводится в лежачем положении. Перед процедурой врач массирует область воздействия, чтобы снизить болевые ощущения. Если во время терапии появляются тошнота, головокружение или другие неприятные симптомы, следует прекратить лечение.

Метод иглотерапии не относится к традиционной медицине. Но ВОЗ подтвердил её анальгетические свойства при различного рода болях. Также с помощью этой процедуры можно облегчить состояние после перенесенных инсульта или инфаркта. При аллергических реакциях, тошноте, депрессии, неврозе также используется этот метод. Почти во всех случаях иглоукалывание назначается как дополнительный метод в составе комплексной терапии.

Иглорефлексотерапию запрещено проводить при беременности, психических расстройствах, онкологических заболеваниях, истощении, гемофилии. А также в период острых инфекционных заболеваний и в состоянии алкогольного опьянения.